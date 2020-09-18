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Близько 100 українців досі не можуть виїхати з Китаю, - нардеп Гончаренко

За дві доби до вильоту пасажирам повідомили, що продали замало квитків, тому рейс відбудеться тільки за місяць.

Близько 100 українців досі не можуть виїхати з Китаю, - нардеп Гончаренко
Фото: EPA/UPG

Близько 100 українців досі не можуть вилетіти з Китаю, адже спецрейс МАУ скасували.

Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

"До мене звернулася дівчина, яка разом з іншими громадянами України не може потрапити додому з Китаю. 17 вересня майже 100 людей мали виїхати спецрейсом МАУ до Києва. Вартість квитка була оголошена 1300$. Як пише Юлія, багато хто витратив на них останні гроші, дехто позичав, брав кредити. Люди вже закрили контракти з орендованими квартирами. Є родини з дітьми", - написав Гончаренко.

За його словами, за дві доби до вильоту пасажирам повідомили, що продали замало квитків, тому рейс відбудеться тільки за місяць, 15 жовтня. Але немає гарантій і щодо цієї дати. У деяких громадян до того часу вже будуть протерміновані візи, адже вони чекали саме на цей рейс. 

"Наостанок процитую їхнє прохання про допомогу: "Ми не вимагаємо безкоштовних послуг, але за таку величезну вартість квитка просимо хоча б не робити з нас худобу. Ми просто хочемо додому", - додав нардеп.

Нагадаємо, 19 лютого у китайське місто Ухань прибув український літак для евакуації громадян через спалах коронавірусу COVID-19.

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