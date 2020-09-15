Гончаренко закликав припинити тиск на телеканал "Прямий"

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко під час виступу у залі Верховної Ради заявив про продовження переслідування опозиційного до влади телеканалу «Прямий»та закликав Генпрокурора Ірину Венедіктову припинити тиск.

«Коли вас обирали, я сказав, що нарешті вперше в історії України жінка стає Генеральним прокурором, бо богиня Феміда - жінка. Тільки у Феміди пов’язка на очах, а у вас партквиток «Слуги народу» в кишені. Виявилося, що насправді я був, на жаль, правий, бо коли мова йде про телеканал «Прямий», ви чомусь не бачите, що це розслідує ДБР, до якого це жодного відношення немає. Ви не бачите рішення Шевченківського райсуду, який зобов’язує вас розглянути клопотання про незаконність цього розслідування. І взагалі це тиск на опозиційні ЗМІ», - наголосив Гончаренко.

«Коли мова йде про «вагнергейт», щось ви не поспішаєте реєструвати провадження. Нам би хотілося почути, яким чином відбувається розслідування зливу з найвищих ешелонів влади, що призвело до руйнування операції по тому, щоб воєнні злочинці були покарані», - додав народний депутат.

Тим часом, телеканал «Прямий» повідомив, що найближчим часом очікуює обшуків, які за джерелами журналістів, плануються силовиками на підставі рішення скандального Печерського суду.

Також, повідомляєтьмся, що комітет Верховної Ради з питань свободи слова має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського у зв’язку із ситуацією, що склалася стосовно позбавлення ліцензії радіостанції «Прямий FM». Як відомо, Нацрада всупереч запевненням парламентського комітету позбавила ліцензій на мовлення радіо «Прямий ФМ».

Нагадаємо, екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький раніше повідомив, що керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як речового доказу з подальшою передачею його в АРМА. Після чого на «Прямому» має відбутися заміна менеджменту, який забезпечить зміну редакційної політики опозиційного телеканалу.