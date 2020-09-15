В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
ГоловнаПолітика

Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати

Депутати прийняли закон про внесення змін до Виборчого кодексу України.

Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати
Фото: Lb.ua

Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Зазначається, що законопроєкт № 3995 було включено до порядку денного на прохання всіх депутатських фракцій і груп.

Законом вилучено пункт 9 частини 1-ї статті 222 Виборчого кодексу, який вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для кандидатів на місцевих виборах. Тож для всіх кандидатів "встановлюються однакові умови щодо підтвердження несудимості шляхом зазначення про це відомостей у автобіографії".

Нагадаємо, з 2017 року довідки про відсутність судимості видають територіальні сервісні центри МВС.

До цього довідку про наявність чи відсутність судимості повинні були надавати кандидати в депутати обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також територіальних громад з населенням понад 10 тис. осіб. Разом з тим тим, хто балотується до рад громад з населенням менш ніж 10 тис. осіб, а також кандидатам на голів усіх сільських, селищних, сільських і міських рад таку довідку подавати було не потрібно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також