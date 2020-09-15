Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати

Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Зазначається, що законопроєкт № 3995 було включено до порядку денного на прохання всіх депутатських фракцій і груп.

Законом вилучено пункт 9 частини 1-ї статті 222 Виборчого кодексу, який вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для кандидатів на місцевих виборах. Тож для всіх кандидатів "встановлюються однакові умови щодо підтвердження несудимості шляхом зазначення про це відомостей у автобіографії".

Нагадаємо, з 2017 року довідки про відсутність судимості видають територіальні сервісні центри МВС.

До цього довідку про наявність чи відсутність судимості повинні були надавати кандидати в депутати обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також територіальних громад з населенням понад 10 тис. осіб. Разом з тим тим, хто балотується до рад громад з населенням менш ніж 10 тис. осіб, а також кандидатам на голів усіх сільських, селищних, сільських і міських рад таку довідку подавати було не потрібно.