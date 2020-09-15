Зеленський в інтерв'ю австрійській газеті назвав головні пріоритети свого президентства

На його думку, Україна вже має досягнення у припиненні війни.

Головними пріоритетами президента України Володимира Зеленського є припинення війна та повернення українських територій.

Про це президент повідомив у австрійській газеті Wiener Zeitung напередодні офіційного візиту до Австрії.

“Коли я даю обіцянки, то це не порожні слова. Припинення війни та повернення українських територій – ось мій головний пріоритет. Це не романтичні обіцянки. Звичайно, це не просто. Але ми вже багато чого досягли. Повернули з полону 140 людей. Ми розвели війська. Там більше нема стрілянини, майже нікого не вбивають. За винятком однієї смерті, за сім тижнів не було жодних втрат. Всі це бачать, і Європа теж. Інколи чутно постріли сепаратистів. Але ми на них не відповідаємо, і це добре”, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що на окупованій території є багато проукраїнські налаштованих людей. Їх саджають до в’язниць за те, що вони святкують День незалежності та інші українські свята.

Нагадаємо, що 15-16 вересня президент України Володимир Зеленський здійснить перший закордонний офіційний візит за час пандемії в Республіку Австрія.

Він зустрінеться з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.