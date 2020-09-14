Верховна Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.

Про це на брифінгу після погоджувальної ради заявив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент LB.ua.

"Станом на сьогодні, на цьому пленарному тижні жодних постанов про зміни постанови про оголошення виборів, яка вже була схвалена Верховною Радою, немає. Додаткової інформації про те, хтось щось комусь обіцяв чи не обіцяв, тим більше доручень Верховній Раді, немає. Вона працює самостійно, і так буде далі", — сказав він.

Разумков сумнівається, що автор відповідної постанови про внесення змін до вже проголосованої постанови про місцеві вибори, депутат "Слуги народу" Олександр Качура буде наполягати на розгляді свого проєкту.

"Я не впевнений, що це можливо. Щодо самих змін до постанови, то, на жаль чи щастя, ситуація наразі така, що внести зміни до постанови про оголошення виборів, яка була ухвалена Верховною Радою, м’яко кажучи, дуже складно. Це може поставити під сумнів організацію виборів, які сьогодні готуються, до яких готується вся держава. Раніше ми бачили позицію і представників Офісу президента, і представників громадського сектору та політичних партій. Наскільки мені відомо, то вона не змінювалася".

Нагадаємо, що Качура в коментарі LB.ua заявив, що запропонував зміни до постанови про проведення місцевих виборів. "А саме, внести зміни до пункту 3 постанови в частині проведення місцевих виборів в облради на підконтрольних територіях... Про зміну дати виборів мова взагалі не йде. Як і про скасування місцевих виборів. Скасування виборів можливе тільки у разі введення надзвичайного або воєнного стану".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона на зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.

15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.