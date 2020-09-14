Богдан заявив, що після звільнення із Зеленським спілкувався один раз

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що після звільнення він спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським лише один раз.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар Богдана журналістам перед допитом у ДБР.

"Один раз, буквально дві хвилини, і це була особиста розмова. Я його набрав, в мене було одне питання, і він так і не відповів. У нього немає часу, він дуже зайнятий. Це давно було", - заявив Богдан.

Ексголова ОП зазначив, що ніколи не повернеться в команду Зеленського і не збирається з ним працювати.

Богдан також зауважив, що його повернення в політику залежить від того, чи буде на це суспільний запит.

"Чи буде суспільний запит на такого політика, як я… На сьогодні мені комфортно у якості адвоката і бізнесмена. Я продовжую займатися цією прекрасною роботою, яка дає задоволення", - сказав ексголова ОП.

Нагадаємо, 10 вересня ДБР викликало Богдана на допит. Ексголову ОП запрошують як свідка "для перевірки озвучених ним фактів", які він розповів в інтерв'ю Гордону.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Богдан говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості між Україною і Росією про спільні поступки. За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього голови ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим; ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення; ми вам - $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

Богдан також розповідав, що влада України розраховує на те, що Росія "виплатить багатомільйонні компенсації" за окупацію Криму і агресію на Донбасі.

Богдан був одним із перших кадрових призначень Зеленського. До призначення в Адміністрацію (пізніше – Офіс) президента Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана з посади голови ОП. Новим головою ОП став Андрій Єрмак, який раніше був помічником Зеленського.

В інтерв'ю ЗМІ Зеленський розповів, що колишнього голову його офісу "зіпсувала влада". Богдан через фейсбук відповів на інтерв'ю президента, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності" і він не буде це робити. Водночас він різко відповів на слова про те, що Зеленський врятував його від влади. "Що стосується позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, у який Ви кидаєте країну", – написав Богдан.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня у Києві підпалили "теслу" Богдана, в якій знімався Зеленський.