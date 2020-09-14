"У дідуся завжди були амбіції - він сірий кардинал, він завжди за камерою".

87-річний експрем’єр Вітольд Фокін був призначений першим заступником керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу завдяки своїй онучці.

Про це колишня співачка та світська тусовщиця Маша Фокіна розповіла у програмі "Світське життя".

За словами онучки політика, з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком її пов'язують "теплі дружні стосунки".

"Ви знаєте, я сама, особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (переговорами щодо Донбасу - ред.)", - повідомила Маша Фокіна.

За словами співачки, її дідусь не знав, що онука понад 15 років дружить із керівником ОП.

"Це людина з мого дитинства, тому в нас інші стосунки. Звісно, це Андрій Борисович", - сказала співачка.

Вона також розповіла про амбіції Вітольда Фокіна.

"У дідуся завжди були амбіції - він сірий кардинал, він завжди за камерою, не любить інтерв'ю і пресу, але вони порозумілися з Андрієм Борисовичем, як вони змогли б закінчити цю війну", - уточнила Фокіна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави ТКГ 18 серпня. За словами голови ТКГ Леоніда Кравчука, завданням його першого заступника є взаємодія та координація переговорів між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, та тими мешканцями Донбасу, які живуть на решті територій України.

Після інтерв’ю Фокіна виданню "Страна", де він сказав, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області, Єрмак заявив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Леонід Кравчук заявив, що українська делегація на засіданні обговорить останні висловлювання його заступника Вітольда Фокіна з приводу амністії бойовиків і особливого статусу Донбасу, а також питання, чи потрібно після скандалу залишати його в ТКГ.