У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі
У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
ГоловнаПолітика

Онука Фокіна заявила, що він отримав посаду в ТКГ з питань Донбасу завдяки її дружбі з Єрмаком

"У дідуся завжди були амбіції - він сірий кардинал, він завжди за камерою".

87-річний експрем’єр Вітольд Фокін був призначений першим заступником керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу завдяки своїй онучці.

Про це колишня співачка та світська тусовщиця Маша Фокіна розповіла у програмі "Світське життя".

За словами онучки політика, з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком її пов'язують "теплі дружні стосунки".

"Ви знаєте, я сама, особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (переговорами щодо Донбасу - ред.)", - повідомила Маша Фокіна.

За словами співачки, її дідусь не знав, що онука понад 15 років дружить із керівником ОП. 

"Це людина з мого дитинства, тому в нас інші стосунки. Звісно, це Андрій Борисович", - сказала співачка.

Вона також розповіла про амбіції Вітольда Фокіна.

"У дідуся завжди були амбіції - він сірий кардинал, він завжди за камерою, не любить інтерв'ю і пресу, але вони порозумілися з Андрієм Борисовичем, як вони змогли б закінчити цю війну", - уточнила Фокіна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави ТКГ 18 серпня. За словами голови ТКГ Леоніда Кравчука, завданням його першого заступника є взаємодія та координація переговорів між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, та тими мешканцями Донбасу, які живуть на решті територій України.

Після інтерв’ю Фокіна виданню "Страна", де він сказав, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області, Єрмак заявив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Леонід Кравчук заявив, що українська делегація на засіданні обговорить останні висловлювання його заступника Вітольда Фокіна з приводу амністії бойовиків і особливого статусу Донбасу, а також питання, чи потрібно після скандалу залишати його в ТКГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також