Кравчук: делегація розгляне питання можливого виключення Фокіна з ТКГ

Перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук повідомив, що українська делегація на засіданні обговорить останні висловлювання його заступника Вітольда Фокіна з приводу амністії бойовиків і особливого статусу Донбасу.

Про це він заявив у інтерв'ю "Еспресо".

Кравчук наголосив, що не має жодного стосунку до призначення Фокіна заступником глави української делегації в ТКГ.

"Фокін призначений на цю посаду указом президента. Я до цього призначення абсолютно ніякого відношення не маю. Я не пропонував... І це питання не узгоджувалося безпосередньо зі мною. Нас двох запросили в Офіс президента, і нам двом запропонували такі посади", - розповів голова делегації.

Він ще раз наголосив, що заява Фокіна є його особистою позицією.

"Фокін висловив власну позицію, і ми до цієї позиції не маємо ніякого відношення. Чи має право Фокін висловлювати власну позицію? Так, має. Але якщо його позиція не відповідає, припустімо, закону, прийнятому Верховною Радою, то він не може цю позицію оприлюднити, тому що він вже не просто Фокін, а він заступник голови делегації", - наголосив Кравчук.

Він також повідомив, що учасники делегації обговорять заяви Фокіна, а також питання, чи потрібно після скандалу залишати його в ТКГ.

"Думаю, люди висловляться з цього приводу. Фокін пояснить, чому він саме таку вибрав тактику або позицію", - сказав Кравчук.

Щодо усунення Фокіна з посади його заступника, Кравчук ще раз наголосив, що Фокіна призначав не він.

"Ще раз підкреслю: це питання не голови української делегації. Я не пропонував і не стверджував на цю посаду Вітольда Павловича Фокіна. Кожен баран, вибачте, повинен висіти за свою ногу... Делегація збереться, і ми це питання обговоримо", - сказав голова ТКГ.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Сам Фокін, коментуючи реакцію на свої заяви, сказав, що представники чинної влади критикують його, бо мають зв'язок із "попередниками".