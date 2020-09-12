Єрмак: до кінця вересня Червоний Хрест отримає доступ до полонених в ОРДЛО

На зустрічі у Берліні радники "нормандської четвірки" домовились прискорити підготовку обміну.

Радники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції під час зустрічі у Берліні 11 вересня домовилися прискорити підготовку обміну полоненими на Донбасі, а міжнародний комітет Червоного Хреста повинен отримати доступ до полонених в ОРДЛО до кінця вересня.

Про це на брифінгу в Одесі заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна.

"До кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян. Ми очікуємо, що це прискорить процес обміну і повернення громадян", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, у липні після зустрічі політрадників "нормандської четвірки" Єрмак анонсував черговий обмін утримуваними особами "найблжчим часом". Однак він досі не відбувся.

Згідно даних СБУ, у полоні бойовиків терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" станом на 14 серпня перебували 235 осіб.

Останній обмін відбувся у квітні, Україна повернула 20 людей.