Возвращение Беларуси
Возвращение Беларуси
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
В Кабміні розповіли, як військові в Криму "відбирають" воду у населення
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Монобольшинство мэров. Как местные выборы изменят страну?
Навальний повністю отямився, – Insider (оновлено)
Навальний повністю отямився, – Insider (оновлено)
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Померла зірка "Гри престолів", "Месників" і "дружина Джеймса Бонда" Даяна Рігг
Для українських школярів запустили безкоштовний курс підготовки до ЗНО з англійської мови
Для українських школярів запустили безкоштовний курс підготовки до ЗНО з англійської мови
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
Помер ветеран ООС, який посварився з Зеленським у Золотому
ГоловнаПолітика

Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод

На думку Кравчука, вихід з ситуації, що склалася, треба шукати в нормандському форматі.

Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Виконання Мінських угод наразі неможливе через різні позиції України та РФ в питанні черговості проведення виборів на Донбасі.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На думку Кравчука, вихід з ситуації, що склалася, треба шукати в нормандському форматі.

"Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини. А також тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. [Потрібно] шукати вихід через нормандський формат», - сказав Кравчук.

На його думку, після зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки буде проведено новий саміт за участю лідерів чотирьох країн - України, Німеччини, Франції та Росії.

"Я думаю, що на відповідних умовах і під час таких зустрічей це питання потрібно вирішувати. Тільки на такому рівні, іншого [виходу] я не бачу", - додав Кравчук.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також