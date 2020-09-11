Кравчук заявив про неможливість виконання Мінських угод

На думку Кравчука, вихід з ситуації, що склалася, треба шукати в нормандському форматі.

Виконання Мінських угод наразі неможливе через різні позиції України та РФ в питанні черговості проведення виборів на Донбасі.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

На думку Кравчука, вихід з ситуації, що склалася, треба шукати в нормандському форматі.

"Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини. А також тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. [Потрібно] шукати вихід через нормандський формат», - сказав Кравчук.

На його думку, після зустрічі радників лідерів країн нормандської четвірки буде проведено новий саміт за участю лідерів чотирьох країн - України, Німеччини, Франції та Росії.

"Я думаю, що на відповідних умовах і під час таких зустрічей це питання потрібно вирішувати. Тільки на такому рівні, іншого [виходу] я не бачу", - додав Кравчук.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.