Проти Порошенка відкрили ще 15 проваджень, - адвокат

Служба безпеки України відкрила 15 кримінальних проваджень щодо п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це розповів адвокат політика Ілля Новіков, повідомили у пресслужбі партії.

"Найбільш примітне в останній активності СБУ – це не те, що порушено нові 15 справ стосовно Порошенка – ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний департамент, і Міністерство фінансів США Деркача чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить", - заявив Новіков.

Адвокат Ігор Головань у свою чергу наголосив, що більшість нових справ проти Порошенка чомусь відкрило полтавське управління СБУ. Він також натякнув, що за левовою частиною нових проваджень можуть стояти інтереси колишніх власників ПриватБанку.

«Значно більше року іде кампанія з політичних переслідувань лідера опозиції Петра Порошенка. Ще в травні минулого року почали фабрикуватися різного роду кримінальні провадження, про які ми свого часу говорили, що вони абсолютно порожні, що там жодних немає правопорушень, що єдиною метою є політичні переслідування і сприяння і робота в інтересах держави-агресора. Всі ці провадження, як ми і говорили, виявилися фейками. Абсолютно всі ці провадження фактично зайшли у глухий кут, і тому тепер влада, замовники цих політичних переслідувань не бачать іншого виходу в цій ситуації – єдиний вихід фабрикувати нові», – говорить Головань.

За його словами, 15 нових проваджень з'явилися 4 вересня.

Нагадаємо, що 19 червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через відсутність складу злочину були закриті три кримінальних провадження щодо Порошенка. Провадження, в якому політик є підозрюваним, було відкрито за заявою голови Служби зовнішньої розвідки.

8 липня суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк не зміг обрати запобіжний захід Порошенку в справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Він залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід. На Порошенка не поклали жодних обмежень.