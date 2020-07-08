Суддя Вовк залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід Порошенку

Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк 8 липня знову не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президентові, співголові фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Він залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід. На Порошенка не поклали жодних обмежень.

Прокуратура спочатку просила особисте зобов'язання із вимогою здати закордонний паспорт, прибувати на вимогу слідства, судді та прокурорів, а також повідомляти про зміну місця проживання.

Однак під час засідання прокурор зазначив, що Державне бюро розслідувань оголосило про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, тому обрання запобіжного заходу неможливе.

"Ваша честь, я просив би повернути подання про запобіжний захід стороні звинувачення. Причиною буде не їх подання про відкликання запобіжного заходу, а те, що вони не надали жодних доказів для обрання запобіжних заходів", - заявив Порошенко.

На засіданні заслуховували понятих - людей, які перебували поруч із Порошенком під час вручення йому підозри.

Сторона захисту наполягала на тому, що суддя має відмовитися від обрання запобіжного заходу. Порошенко наголосив, що законно йому підозру не вручили, тому обрання запобіжного заходу є злочином.

"Усі рішення щодо народного депутата, за законом, мають оголошуватися тільки в присутності народного депутата. Два рішення Печерського райсуду були ухвалені без мене. Це є політичний тиск", - заявив він.

Прокуратура перед першим засіданням подавала клопотання про запобіжний захід у вигляді арешту, згодом змінивши на особисте зобов'язання.

Петро Порошенко підозрюється в тому, що у 2018 році шляхом "явно злочинного указу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Божка до перевищення ним влади і службових повноважень та призначення своїм першим заступником Сергія Семочка.

Захист Порошенка та сам підозрюваний наполягають, що указ про призначення Семочка був підписаний у межах повноважень президента та не був визнаний як неконституційний.

Нагадаємо, що обирати запобіжний захід Порошенку почали ще 18 червня. Суддя Сергій Вовк відклав обрання заходу на 1 липня, аргументуючи це зміною клопотання про обрання запобіжного заходу на особисте зобов'язання, а не арешту. Захист Порошенка виступав проти такого рішення, вимагаючи винести рішення по суті. 1 липня суддя знову не зміг обрати запобіжний захід та оголосив перерву до 8 липня.

19 червня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що через відсутність складу злочину були закриті три кримінальних провадження щодо Порошенка. Провадження, в якому політик є підозрюваним, було відкрито за заявою голови Служби зовнішньої розвідки.

8 липня з'явилася інформація, що Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також 8 липня стало відомо, що колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України оголосили підозру в сприянні незаконному переправленню п'ятого президента України Петра Порошенка через держкордон, коли він прямував у відпустку на Мальдіви.