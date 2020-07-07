ДБР затримало у Києві слідчого Нацполіції

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР, затримали слідчого Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві під час одержання ним неправомірної вигоди. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у фейсбуці.

Правоохоронця затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після отримання неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, слідчий Нацполіції вимагав від громадянина 27 000 гривень за повернення арештованого автомобіля, що є «двійником».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали оперуповноваженого Деснянського управління поліції за вимагання та отримання хабара в розмірі 18 000 гривень. За попередньою інформацією, він вимагав у підприємця щомісячну плату за неперешкоджання торгівлі неліцензійним алкоголем.