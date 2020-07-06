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Двох ексберкутівців судитимуть за силовий розгін Майдану

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Двох ексберкутівців судитимуть за силовий розгін Майдану
Фото: Ольга Якимович

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві, яких підозрюють у насильницькому розгоні протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" обвинувачують за (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів.

У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

Нагадаємо, що ще двом експрацівникам "Беркуту" оголосили підозри у фальсифікації доказів проти учасників Майдану 30 червня. 22 січня 2014 вони надали завідомо брехливі покази щодо активіста, звинувативши його у масових заворушеннях на вул. Грушевського. 

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