Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву правління VAB Банку

Вищий антикорупційний суд відмовився заочно заарештувати колишнього голову правління VAB Банку Дениса Мальцева і доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Клопотання про взяття під варту Мальцева подало Національне антикорупційне бюро.

24 червня суд розглянув його і відмовився задовольнити.

Мальцев підозрюється в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Нагадаємо, що наприкінці січня ВАКС дозволив затримати Мальцева. НАБУ оголосило Мальцева в розшук.

У жовтні 2014 року VAB Банк, у якого виникли проблеми з ліквідністю, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. За версією слідства, VAB Банк не подав усі необхідні для цього документи (наприклад, програму фінансового оздоровлення банку), але правління Нацбанку видало йому 1,2 млрд гривень.

Вартість нерухомості, переданої в заставу, була завищена майже в 25 разів. Експертиза, що була проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становить 72,62 млн гривень, а не 1,8 млрд гривень, як заявив VAB. Через 40 днів після видачі стабкредиту VAB Банк збанкрутував. Гроші Нацбанку не повернули.

У листопаді 2019 року НАБУ повідомило про підозру 10 особам у заволодінні стабкредитом. Серед підозрюваних - колишній власник банку Олег Бахматюк, колишній глава правління VAB Денис Мальцев, ексглава наглядової ради VAB Наталія Василюк, колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук і інші.

Наприкінці травня 2020 Бахматюка суд відправив під варту заочно.