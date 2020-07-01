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Правоохранители задержали осужденного за госизмену бывшего крымского депутата Ганыша

Его отправили в Киевский следственный изолятор. 

Правоохранители задержали осужденного за госизмену бывшего крымского депутата Ганыша
Василий Ганыш
Фото: Крым.Реалии

Правоохранители задержали бывшего депутата Верховного Совета АР Крым Василия Ганыша. Ранее он был приговорен к 12 годам лишения воли за государственную измену, сообщили в Telegram Прокуратуры АРК.

"На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до этого времени безосновательно продолжал находиться на свободе", - говорится в сообщении.

Ганыша после задержания отправили в Киевский следственный изолятор.

Напомним, что в первый раз бывшего вице-мэра Феодосии и экс-депутата Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Прокуратура АРК обвинила его в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Крымский политик назвал обвинения необоснованными, и заявил, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения "референдума" о "присоединении" Крыма к России.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

27 июля 2018 года суд снял с Ганыша часть обвинений. Изначально было три эпизода: голосование за проведение "референдума", голосование за конституцию Крыма и участие в выборах местного самоуправления. Суд согласился со стороной защиты, что он действительно голосовал против референдума.

С января 2016 года Ганыш находится под домашним арестом. В ноябре прошлого года его приговорили к 12 годам тюрьмы. В январе 2020 Киевский апелляционный суд оставил без изменения приговор Василию Ганышу.

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