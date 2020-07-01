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ГлавнаяПраво

Суд по делу Штепы отложили из-за неявки двух свидетелей

Планировалось рассмотреть ходатайство о домашнем аресте экс-мэра Словянска.

Суд по делу Штепы отложили из-за неявки двух свидетелей
Фото: sportclub-isd.com

Орджоникидзевский райсуд Харькова в рамках рассмотрения ходатайства обвинения об избрании меры пресечения обвиняемой в сепаратизме экс-мэру Славянска Неле Штепе 1 июля не смог заслушать двух свидетелей из четырех, заявленных прокуратурой.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"В рамках рассмотрения ходатайства по мере пресечения прокуратура заявила о допросе 4 свидетелей. Двух допросили. Двух еще нет. Со слов прокурора, они не явились в связи с тем, что не ходит транспорт (из Славянска в Харьков - ИФ) из-за пандемии коронавируса. Но, как мы знаем, транспорт уже ходит, свидетели сегодня не явились без уважительной причины. Так как прокурор не обеспечил явку свидетелей, отложили (заседание, - ред.) на 20 июля", - сообщил агентству адвокат Александр Шадрин.

По его словам, суд удовлетворил ходатайство о допросе этих свидетелей в режиме видеоконференции со Славянским судом.

Адвокат сообщил также, что в составе группы прокуроров произошли изменения.

"Новый прокурор в деле. Постановление... не содержит причин, почему изменили группу прокуроров. Поэтому мы заявили отвод. (Прокуроров - ред.) Кравченко и Кадыгроб из группы исключили по неизвестной причине. По Кравченко было заявление в прессе, что ее уволили, что касается Кадыгроб - непонятно почему ее исключили", - сказал Шадрин.

Сообщается, что суд планировал рассмотреть ходатайство о домашнем аресте Штепы, которое было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года. Рассмотрение дела в ее отношении должно начаться в пятый раз.

Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие российским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР". Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

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