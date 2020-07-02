В Луганской области прокурора подозревают в организации незаконного задержания восьми человек

Прокурору Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области сообщили о подозрении в организации незаконного задержания восьми человек, в том числе беременной женщины.

Подозрение объявлено ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 28 и ч.3 ст. 371 УК Украины, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, прокурор, выполняя функции процессуального руководителя в производстве по факту занятия игральным бизнесом, предоставил следователям полиции незаконное указание задержать восемь человек и поместить их в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Все задержанные были женщинами. Прокурор нарушил Уголовный процессуальный кодекс, поскольку без постановления следственного судьи и суда нельзя задерживать подозреваемого в тех преступлениях, за которые не предусмотрено лишение воли. Занятие игральным бизнесом предусматривает только штраф, поэтому правоохранители не имели законных оснований задерживать их без решения суда.

Напомним, что по этому факту в апреле 2020 года пятерым следователям сообщили о подозрении в совершении незаконного задержания. Подозрение вручали прокуроры ОГП и следователи ГБР теруправления в Краматорске.