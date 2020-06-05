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ГБР направило в суд обвинительный акт за разгон Майдана относительно бывшего "беркутовца"

Еще одному экс-"беркутовцу" объявили подозрение в аналогичных преступлениях. 

ГБР направило в суд обвинительный акт за разгон Майдана относительно бывшего "беркутовца"
Фото: antikor.com.ua

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт относительно бывшего милиционера "Беркута", который принимал участие в силовом разгоне Майдана 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Бывший правоохранитель обвиняется в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебной подделкой, и незаконном препятствовании проведению митингов и сборов по предварительному сговору лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он 30 ноября 2013 года совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане, чем совершил незаконное препятствование организации и проведению сборов, а также составил заведомо ложные официальные документы.

Помимо этого, ГБР сообщило о подозрении еще одному бывшему милиционеру "Беркута". Он также подозревается в превышении служебных полномочий, подделке и незаконном препятствованию мирным акциям.

"30 ноября 203 подозреваемый превысил служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, незаконно препятствовал организации и проведению сборов. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании пострадавшего, к которому внес заведомо неправдивые ведомости", - добавили в ГБР.

Напомним, что 12 мая бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" МВД объявили подозрение в силовом разгоне активистов Майдана, которое произошло 30 ноября 2013.

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