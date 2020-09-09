На зустрічі обговорили безпеку на Донбасі, курс України та ситуацію в Білорусі.

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом.

Про це повідомила пресслужба партії "Європейська Солідарність".

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а також європейський та євроатлантичний курс України.

"Нас непокоїть, що зараз через COVID, через окремих представників української влади місце України в порядку денному Європейського Союзу, місце агресії проти України з боку Російської Федерації на безпековому порядку світу Росія намагається розмити. І для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас абсолютно чітка і принципова позиція – Росія має вивести війська, Росія має звільнити територію Донбасу, територію Криму", - сказав Порошенко.

На зустрічі також вели мову про ситуацію в Білорусі, зокрема сторони наголосили на важливості недопущення втручання Росії у справи Білорусі, що в іншому разі має мати серйозні санкційні наслідки для агресора.

Порошенко також висловив застереження проти повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень та переслідувань політичних опонентів.

"Для Латвії, для Європи потрібна демократична сильна незалежна європейська Україна. Це наша мета. Ви знаєте також про принципову позицію Латвії щодо вашого членства у Європейському Союзі, ми це підтримуємо, розуміємо важливість Угоди про Асоціацію. Ми створили безвізовий режим. Ми залишаємось дуже надійними партнерами і треба зміцнювати цю співпрацю", - додав Юріс Пойканс.

Нагадаємо, нещодавно Порошенко заявив, що санкції, які запровадили російська влада проти нього та низки українських депутатів – це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України.

Раніше повідомлялося, що російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків. У перелік окрім Порошенка також потрапили Святослав Вакарчук, Сергій Рахманін, Валентин Наливайченко, Сергій Тарута та інші.