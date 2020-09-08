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Корнієнко пояснив, як з'явилася реклама з Верещук і "втомленими мостами"

Він також зазначив, що концепцію реклами візували "всі, хто треба".

Політичну рекламу кандидатки в мери Києва Ірини Верещук, у якій вона обіцяє "підбадьорити втомлені мости", погодив її виборчий штаб, який очолює голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Про це сам Корнієнко розповів у інтерв’ю LB.ua.

На питання про те хто погодив концепцію рекламного ролика, Корнієнко відповів, що це був "штаб кандидата". На уточнююче запитання, хто очолює штаб Верещук, Корнієнко відповів так:

"Політично - я. Зрозуміло, що я не всієї рекламою займаюся", - сказав Корнієнко.

Фото: depo.ua

Він також зазначив, що концепцію реклами візували "всі, хто треба".

"Я не вважаю її (рекламу – ред.) сексистською", - підкреслив голова партії.

Нагадаємо, 16 липня Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги Народу" і балотується як кандидатка від партії на виборах мера столиці. Раніше вона заявила, що не бачить сенсу в будівництві метро на Троєщину.

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