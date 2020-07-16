Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва

Вона набрала три з трьох можливих балів.

Депутатка Верховної Ради Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" і буде балотуватися як кандидатка від партії на виборах мера Києва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу разом із головою партії СН Олександром Корнієнком та очільником фракції Давидом Арахамією.

Усього кандидатів було п'ять: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Качура, Дмитро Гурін і Олександр Дубінський.

Верещук набрала на праймеріз три бали з трьох можливих: за неї проголосувала більшість депутатів фракції (друге місце зайняв Дубінський), вона виявилася найрейтинговішим кандидатом за даними соціології партії, і останній бал їй дав сам Зеленський.

Верещук додала, що викликає мера Києва Віталія Кличка на дебати.

Олександр Корнієнко додав, що партія буде "вести в Київраду нових людей, без діючих депутатів Ради, без дерибанів, корупції, смотрящих".

З 2010 по 2015 Ірина Верещук була мером Рави-Руської. У 2014 була кандидаткою у народні депутати на позачергових виборах народних депутатів України від 26 жовтня 2014.

У квітні 2015 виступила одним з ініціаторів і організаторів Соціальної платформи «Важливий кожен», автором пропозицій соціально-орієнтованих реформ, в її складі презентувала програму реформ у різних містах України.

З січня 2016 стала президентом Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик.

З вересня 2017 - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

На парламентських виборах 2019 року була обрана народним депутатом Верховної Ради України від партії "Слуга народу", № 29 у списку.

Нагадаємо, що про можливість висування кандидатом від партії жінки Арахамія повідомляв ще на початку червня.

Про бажання взяти участь у праймеріз заявляв Олександр Ткаченко, однак відмовився від цієї ідеї після того, як очолив Міністерство культури. Остаточний перелік нардепів, які були допущені до участі у праймеріз, став відомий тільки 16 липня.