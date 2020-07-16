Захист Мартиненка звинуватив суддю ВАКС у заанґажованості

Адвокат Петро Бойко вказав, що такого він не бачив за 25 років своєї роботи.

Сторона захисту в так званій "справі Мартиненка" висловила недовіру колегії суддів Вищого антикорупційного суду на чолі з Лесею Федорак через їхню очевидну упередженість та заанґажованість на користь НАБУ і САП. Про це повідомила пресслужба ексдепутата Миколи Мартиненка, пише "Еспресо".

"16 липня на судовому засіданні фігуранти справи та адвокати одностайно заявили про недовіру колегії суддів ВАКС у складі Лесі Федорак, Ігоря Строгого та Віктора Маслова. Ці судді фактично позбавили Миколу Мартиненка та інших обвинувачених права на захист і надали прокурору САП незаконні преференції, аби пошвидше винести неправосудне рішення. На жаль, ця колегія суддів відверто підігрує НАБУ і САП, грубо порушує право на захист і не зацікавлена у встановленні істини у справі, яка є сфабрикованою і політично вмотивованою", - говориться в повідомленні.

Адвокат Петро Бойко вказав, що такого він не бачив за 25 років своєї роботи.

"Колегія суддів на чолі з Федорак грубо порушує принцип змагальності сторін та нівелює право на захист. Нам затикають рота - через наші намагання виконувати свою роботу суддя звернулась до дисциплінарної палати адвокатури, аби нас покарати", - наголосив він.

За словами адвоката, колегія суддів на чолі з Федорак у цій справі свідомо пішла на порушення Кримінального процесуального кодексу і практики Верховного Суду.

"Судді змінили порядок дослідження доказів на користь обвинувачення. Це гра в одні ворота: прокурор багато засідань має зачитувати матеріали обвинувачення, формуючи враження про винуватість фігурантів справи. Натомість адвокатам судді заборонили висловлювати свої аргументи - мовляв, зробите це в самому кінці. Хоча сам ВАКС роз’яснював, що дослідження доказів включає право захисту надати свою оцінку та заявити клопотання про невизнання чи недопустимість доказів. Процедура дослідження доказів у цій справі перетворилася на фікцію, а роль адвокатів зведена до статистів. Це порушення не лише українського законодавства, але й принципів Європейського суду з прав людини", - сказав адвокат.

Як приклад заанґажованості цієї колегії суддів він навів випадок, коли "суддя з порушенням КПК дозволила прокурору "досліджувати" матеріали англійською мовою - прокурор маніпулятивно озвучує звідти окремі моменти, не маючи перекладу всього матеріалу. Адвокатам Федорак заборонила це коментувати. При цьому перед суддями навіть немає матеріалів, які оголошує прокурор - про яке дослідження доказів можна говорити?" - сказав Бойко.

Адвокат підкреслив, що "не бачив такого грубого порушення прав людини навіть у наших нереформованих судах загальної юрисдикції. Такі дії колегії на чолі з Лесею Федорак свідчать про їхній заздалегідь визначений обвинувальний ухил. Наприклад, у двох однакових юридичних ситуаціях ці судді ухвалюють два взаємовиключні рішення - головне, щоб усе було на користь обвинувачення", - відзначив Бойко.

"Директор НАБУ Ситник тисне на цих суддів, щоб вони ухвалили не правове, а політичне рішення. Для нього ця справа давно перетворилася на особисту помсту. Тому ми були змушені заявити відвід цим трьом суддям. Вони це проігнорували - і це ще одне свідчення їхньої упередженості. Але будь-яке незаконне рішення буде скасоване у вищих інстанціях і стане плямою на мантіях Лесі Федорак і двох її колег", - заявила пресслужба Мартиненка.