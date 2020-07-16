Зеленський виступив проти продовження карантину більш ніж на місяць

Президент Володимир Зеленський вважає, що не варто поспішати продовжувати карантин більше ніж на місяць.

Про це глава держави заявив у четвер, 16 липня, під час традиційної селекторної наради за участю представників уряду і правоохоронних органів.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше", - цитує Володимира Зеленського його пресслужба.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами, яка стосується карантину в Україні загалом.

Згідно з документом, регіони буде розділено на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень. Обмежувальні заходи вводитимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Нагадаємо, керівник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що адаптивний карантин у столиці може діяти до кінця 2021 року.

Кабмін увів в Україні адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня. Повідомлялося, що обмеження будуть пом'якшувати раз на 10 днів за умови дотримання вимог. Перший етап пом'якшення в Україні почався з 12 травня - були відкриті парки, сквери, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів.

У червні Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин до 31 липня.