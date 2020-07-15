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Закон для підтримки культури і креативних індустрій Зеленський вніс у Раду як невідкладний

Президент ініціював податкові пільги для проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Закон для підтримки культури і креативних індустрій Зеленський вніс у Раду як невідкладний
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Законопроект сприятиме здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій, зазначають у пресслужбі глави держави.

"Це означає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступнішими як для виробників, так і для кінцевого споживача", - йдеться у повідомленні.

Також цей закон надасть підтримку представникам сфери культури, туризму та креативних індустрій, сприятиме динамічному розвитку цих галузей.

Проект закону передбачає:

  • звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій;
  • пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів тощо;
  • зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;
  • від 2023 до 2025 року – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії;
  • звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Знижена ставка ПДВ для культурних і креативних індустрій для стимулювання попиту в цих галузях існує в багатьох країнах Європи та світу. У Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій. Поміж іншого, закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно.

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