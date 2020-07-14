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Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро "Закохані"

Нацисти вкрали картину з запасників музею у 1943 році.

Через 77 років після викрадення в Україну повернулася картина П’єра Луї Гудро "Закохані"
картина "Закохані" П'єра Луї Гудрона
Фото: МЗС

Україна повернула собі картину П’єра Луї Гудро "Закохані" через 77 років після викрадення. Про це в телеграм повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Хоч ця історія сумна, але зі щасливим кінцем. У 1943 році картину вкрали з запасників музею нацисти. Після війни картина з'явилася на антикварному ринку. В 1953 році вона опинилась у приватній колекції в США. Через 60 років "Закоханих" виставили на продаж. Але на вимогу власників - музею Ханенків - продаж картини зупинили», - написав міністр.

Нагадаємо, картина зникла близько 1943 року. У 2013 році її виставили на аукціон Дойл у Нью-Йорку, США. Представниця Музею Ханенків Олена Живкова під час огляду картини в 2014 році знайшла позначки музею.

19 лютого цього року в Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П'єра Луї Гудро "Закохані".

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