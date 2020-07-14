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Нацкомісію у справах ЮНЕСКО очолила Еміне Джапарова

Зеленський звільнив з посади голову Нацкомісії Сергія Кислицю.

Нацкомісію у справах ЮНЕСКО очолила Еміне Джапарова
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набув чинності з 14 липня. Про це повідомляє "РБК-Україна" за посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський звільнив з посади голову Нацкомісії Сергія Кислицю, а на його місце призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну - першого заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю", - йдеться в указі №272/2020.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співробітництва національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісія створена в березні 1996 року указом другого президента України Леоніда Кучми.

Сергій Кислиця був призначений на посаду голови Нацкомісії у справах ЮНЕСКО у січні 2015 року п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, у травні цього року Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook повідомляв, що Джапарова займатиметься публічною дипломатією.

Джапарова в 2016-2019 роках працювала в Міністерстві інформаційної політики. Влітку 2019 року вона балотувалася до Верховної Ради за списком партії "Українська стратегія Гройсмана", яка не подолала прохідний бар'єр.

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