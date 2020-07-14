Нацкомісію у справах ЮНЕСКО очолила Еміне Джапарова

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набув чинності з 14 липня. Про це повідомляє "РБК-Україна" за посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський звільнив з посади голову Нацкомісії Сергія Кислицю, а на його місце призначив першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

"Призначити Джапарову Еміне Айяровну - першого заступника міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю", - йдеться в указі №272/2020.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співробітництва національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісія створена в березні 1996 року указом другого президента України Леоніда Кучми.

Сергій Кислиця був призначений на посаду голови Нацкомісії у справах ЮНЕСКО у січні 2015 року п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, у травні цього року Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook повідомляв, що Джапарова займатиметься публічною дипломатією.