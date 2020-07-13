Водієві, який скоїв ДТП з 4 загиблими під Києвом, оголосили про підозру

Водієві, який 12 липня спровокував смертельну аварію на Старообухівській трасі біля Києва, жертвами якої стали четверо людей, оголосили підозру.

У прес-службі прокуратури Києва повідомили, що його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

"Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули двоє дорослих і двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

12 липня на Старообухівській трасі за 5 км від Києва нетверезий водій на Mercedes ML їхав у бік Києва й намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter, однак, не розрахувавши дистанції, зачепив правим крилом ліву задню частину мікроавтобуса, після чого кросовер почало водити по дорозі. Автівка виїхала на зустрічну смугу і врізалася у Hyundai Tucson, в якому їхала сім’я з 5 людей: двоє дорослих та троє дітей. Унаслідок аварії загинули батько з матір’ю, дівчинка 8 років та 10-річний хлопчик. За життя 12-річного хлопчика продовжують боротися лікарі.

Водій Mercedes - Антон Желепа - залишився живим. Алкотестер показав вміст алкоголю в крові на рівні 1,32 проміле. 13 липня його затримали, пише hromadske.

За даними ЗМІ, у 2007 році Желепа був судимий за ч. 2 ст. 345 КК України ("Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків"). За це його засудили до 4 років з іспитовим терміном у 2 роки.

У 2010 році за ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження"). Желепу засудили до 3 роки і 6 місяців та позбавили права кермування на 3 роки.

Через ДТП 12 липня, жертвами якої стали четверо людей, парламент розглянув посилення покарань за порушення на дорогах і прийняв за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані.