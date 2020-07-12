Хлопчиків 10- і 12-ти років госпіталізували у критичному стані.

За 5 кілометрів від Києва на Старобухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легківки Hyundai та Mercedes. За попередніми даними, загинули троє людей.

Повідомлення про це та фото з місця ДТП опубліковані у соцмережах.

Киев Оперативный пише, що внаслідок ДТП автомобілі та уламки розкидано по всій дорозі.

За попередньою інформацією від свідків, три особи з Hyundai загинули на місці, потерпілих з автівки Mercedes госпіталізували.

"Ще є інфа, що водій Mercedes перебуває у нетверезому стані. ... люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці, але щось їм стало на заваді", - зазначається в повідомленні.

"Зіткнулося два автомобілі, один викинуло на узбіччя в паркан. Вся дорога усипана уламки. Постраждалих витягували рятувальники ДСНС, свідки виносили на руках", - пише паблік dtp.kiev.ua.

На місці аварії працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники і патрульна поліція.

"Відразу три трупи, загинули миттєво, ще одну людину в терміновому порядку реанімують медики. Судячи з кiлькостi полiції та спецпідрозділів особливого призначення (колишній "Беркут", - ред.), у ДТП міг брати участь хтось відомий", - зазначає Київ Інформ.

Фото: facebook.com/KyivNewsFeed

Фото: facebook.com/KyivNewsFeed

Оновлення. За інформацією Киев Оперативный, перед тим, як вилетіти на зустрічну смугу водій Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter.

В автомобілі Hyundai їхало 5 осіб - двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8 років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (госпіталізовані у критичному стані).

Повідомляється, що драгер показав 1,37 проміле у крові водія Mercedes, також у нього є ознаки наркотичного сп’яніння.

Напередодні поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП.