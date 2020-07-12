Фото: Думская

Фото: dsns.gov.ua

В Одесі загорівся житловий будинок 1814 року. Про це інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Про пожежу на вул. Буніна рятувальників повідомили об 11 годині в неділю.

"У триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх та дах", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

О 13:06 вогонь локалізували на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу ліквідували. З вогнем боролися 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає. На сторінці ДСНС у facebook повідомили, що з будівлі вдалось врятувати домашніх улюбленців.

Фото: facebook/DSNSODE

Фото: Думская

Нагадаємо, в ніч на 12 липня у Києві горіло сміттєзвалище. Пожежа охопила 250 кв. м сміття.