"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі горів житловий будинок 1814 року

Вогонь охопив 700 кв. м.

Фото: Думская

Фото: dsns.gov.ua

В Одесі загорівся житловий будинок 1814 року. Про це інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій

Про пожежу на вул. Буніна рятувальників повідомили об 11 годині в неділю.

"У триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх та дах", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

О 13:06 вогонь локалізували на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу ліквідували. З вогнем боролися 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Фото: dsns.gov.ua

Жертв та постраждалих немає. На сторінці ДСНС у facebook повідомили, що з будівлі вдалось врятувати домашніх улюбленців.

Фото: facebook/DSNSODE

Фото: Думская

Нагадаємо, в ніч на 12 липня у Києві горіло сміттєзвалище. Пожежа охопила 250 кв. м сміття.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також