У понеділок у Києві похолоднішає до +19 градусів

13 липня в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці короткочасний дощ, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +12 ... + 14 градусів, удень +19 ... + 21 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Карпатах короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі +7 ... + 13 градусів, удень +16 ... + 22 градуси.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +4 ... + 9 градусів, удень +13 ... + 18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8 ... + 10 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, у Київській і Житомирській областях вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів, у Чернігівській і Сумській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... + 14 градусів, удень +17 ... + 22 градуси, у Сумській області вночі +12 ... + 17 градусів, удень +20 ... + 25 градусів.

У центрі хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, лише вдень у Вінницькій області без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +11 ... + 17 градусів, у Вінницькій області +8 ... + 13 градусів, удень +17 ... + 23 градуси, у Полтавській і Дніпропетровській областях +22 ... + 28 градусів.

На сході хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, подекуди град, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями шквали 15-20 м / с. Температура вночі +15 .. + 20 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

На півдні хмарно із проясненнями, уночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +14 ... + 20 градусів, удень +24 ... + 30 градусів, в Одеській області вночі +12 ... + 17 градусів, удень +21 ... + 26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +15 ... + 20 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +17 ... + 19 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.

12 липня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 26 градусів; в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.