"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Ілон Маск назвав українського ракетно-космічного конструктора Корольова одним з найкращих
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Стало відомо ім’я військового, який загинув на Донбасі 10 липня (оновлено)
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Пункт пропуску "Краковець" розбудують за €6,9 млн кредиту на умовах пов’язаної допомоги
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Очільника миколаївського осередку "Свободи" госпіталізували з вогнепальним пораненням (оновлено)
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ВООЗ заявила про новий рекорд захворюваності на COVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

У понеділок у Києві похолоднішає до +19 градусів

Опадів не прогнозують.

У понеділок у Києві похолоднішає до +19 градусів
Фото: tov-tob.livejournal.com

13 липня в Києві хмарно з проясненнями, вночі та вранці короткочасний дощ, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +12 ... + 14 градусів, удень +19 ... + 21 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Карпатах короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі +7 ... + 13 градусів, удень +16 ... + 22 градуси.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +4 ... + 9 градусів, удень +13 ... + 18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8 ... + 10 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень +18 ... + 20 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, у Київській і Житомирській областях вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів, у Чернігівській і Сумській областях протягом доби короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... + 14 градусів, удень +17 ... + 22 градуси, у Сумській області вночі +12 ... + 17 градусів, удень +20 ... + 25 градусів.

У центрі хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, лише вдень у Вінницькій області без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +11 ... + 17 градусів, у Вінницькій області +8 ... + 13 градусів, удень +17 ... + 23 градуси, у Полтавській і Дніпропетровській областях +22 ... + 28 градусів.

На сході хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, подекуди град, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями шквали 15-20 м / с. Температура вночі +15 .. + 20 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

На півдні хмарно із проясненнями, уночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +14 ... + 20 градусів, удень +24 ... + 30 градусів, в Одеській області вночі +12 ... + 17 градусів, удень +21 ... + 26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с. Температура вночі +15 ... + 20 градусів, удень +25 ... + 30 градусів.

У Ялті вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Температура вночі +17 ... + 19 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.

12 липня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 26 градусів; в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Джерело: "Украинские новости"
Темы:
Новини по темі:

Читайте також