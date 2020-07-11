У неділю в Києві прогнозують грозу, до +29 градусів

Температура в Дніпрі у межах столиці +23 градуси.

12 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, значні дощі, в Закарпатській області сильний дощ.

В Хмельницькій області короткочасний дощ, уночі невеликий; грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 17 градусів, вдень + 12 ... + 21 градус.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +6 ... + 11 градусів, вдень +8 ... + 13 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Київській і Чернігівській областях місцями короткочасний дощ, у Житомирській області короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 25 ... + 31 градус, в Житомирській області +20 ... + 25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ (у Вінницькій області з грозою), вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Вінницькій області місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13 ... + 19 градусів, вдень + 23 ... + 32 градуси, у Дніпропетровській області + 29 ... + 34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 18 градусів, вдень + 27 ... + 34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень +28 ... + 35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, вдень + 30 ... + 35 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 18 ... + 20 градусів, вдень + 30 ... + 32 градуси.

10 липня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 27 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.