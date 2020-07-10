У суботу в Києві до +31, без опадів

У Київській і Житомирській областях - до +33.

У суботу, 11 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +29...+31 градус.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, удень (окрім Хмельницької області) короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +27...+32 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, удень +19...+24 градуси.

У Моршині вночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, удень +26...+28 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, удень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, удень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +26...+31 градус, у Київській і Житомирській областях до +33 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +28...+33 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +27...+32 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, удень +28...+33 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, удень +29...+31 градус.

10 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.