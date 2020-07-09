​СБУ провела антитерористичні навчання в морській акваторії на півдні України

Антитерористичний центр Служби безпеки України провів масштабні антидиверсійні тактико-спеціальні навчання у Чорному морі, в акваторіях Одеської та Миколаївської областей. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, узяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України, а також представники органів місцевої влади.

Метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах транспортної інфраструктури південних регіонів нашої країни.

Так, бійці української спецслужби вчилися відбивати захоплені "диверсантами" вантажні судна, одне з яких, за легендою, рухалося до Миколаївського порту для вчинення теракту.

Також спецпризначенці відбивали проникнення озброєних "терористів" на територію Одеського порту. У "терористів" були заручники з керівного складу порту.

За підсумками навчання визначено стан захищеності об’єктів підприємства та надано чіткі інструкції його керівництву щодо дій у разі можливих загроз, ідеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, Координаційна група Антитерористичного центру при головному управлінні Служби безпеки України в Києві та Київській області 17-21 лютого провела масштабні антитерористичні навчання в Білій Церкві і прилеглих районах області.