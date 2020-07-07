У середу в Києві вночі гроза, вдень без опадів, до +23

На заході країни без дощу, до +24.

У Києві 8 липня мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі + 13... +15 градусів, вдень + 21... +23 градуси.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17... +24 градуси, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень у Київській і Житомирській областях без опадів, в Сумській області короткочасний дощ, у Чернігівській області місцями грози, в Сумській області вдень під час гроз в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9... +17 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, тільки вдень у Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях без опадів; місцями грози, вдень під час гроз в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, в Полтавській і Дніпропетровській областях +14...+21 градус, вдень + 19... +28 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, вдень під час гроз в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +18...+24 градуси, вдень +28...+34 градуси, у Харківській області вночі +16...+21 градус, вдень +24... +29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях без опадів, у Херсонській області місцями короткочасний дощ, місцями грози, вдень під час гроз в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23... +28 градусів, у Запорізькій та Херсонській областях вночі +17...+23 градуси, вдень +25... +31 градус.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень під час гроз в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 градуси, вдень +27...+32 градуси.

Нагадаємо, що станом на ранок 7 липня через червневі повені на заході країни лишаються підтопленими 5 населених пунктів.