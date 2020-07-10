У Києві на хабарі затримали заступника начальника військкомату

Його посередник отримав $500 та мав намір згодом отримати ще $3 тис.

Прокурори спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали заступника начальника одного зі столичних військкоматів та посередника під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець військкомату отримав через посередника $1,5 тис. від призовника за сприяння у звільненні його від проходження строкової військової служби. Посередник за свої послуги отримав $500 та мав намір згодом отримати ще 3 тис. доларів США без відома посадовця.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, у лютому Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу. Загальна чисельність призовників становитиме 16 460 осіб, з яких до Збройних сил направлять 9 000 осіб, у Національну гвардію - 5460 осіб, у Державну прикордонну службу - 1300 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 700 осіб.