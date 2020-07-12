ОБСЄ зафіксувала 11 танків бойовиків на лінії відведення у Луганській області

Місія ОБСЄ зафіксувала в Луганській області 11 танків Т-64 з порушенням лінії відведення. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає штаб ООС.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують нарощувати мінні поля поблизу ділянки розведення сил та засобів “Петрівське”.

Щоб приховати озброєння та військову техніку, проросійські бойовики зривають заплановані спостережні польоти Місії, обстрілюючи дрони зі стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиків в Донецькій області 12 липня поранення отримали двоє українських військових.