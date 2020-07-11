Від початку доби на Донбасі відбувся один обстріл

Від початку доби 11 липня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов'ї.

На світанку ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм на підступах до Водяного, повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші»", - йдеться у повідомленні.

На ділянках розведення військ обстріли не зафіксовано. Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу супротивники 17 разів відкривали вогонь по українським військовим. Унаслідок обстрілів було вбито Тараса Матвієва - 31-річного молодшого лейтенанта, який служив у 24-ій окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

Тарас Матвіїв загинув, рятуючи побратимів з бліндажа, який загорівся внаслідок обстрілу бойовиків.