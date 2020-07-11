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Від початку доби на Донбасі відбувся один обстріл

Ворог застосовував заборонені міномети. 

Від початку доби на Донбасі відбувся один обстріл
Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса
Фото: EPA/UPG

Від початку доби 11 липня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на Приазов'ї.

На світанку ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм на підступах до Водяного, повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на вогневі дії противника, впевнено стримавши його агресію та змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші»", - йдеться у повідомленні.

На ділянках розведення військ обстріли не зафіксовано. Ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що за минулу добу супротивники 17 разів відкривали вогонь по українським військовим. Унаслідок обстрілів було вбито Тараса Матвієва - 31-річного молодшого лейтенанта, який служив у 24-ій окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила. 

Тарас Матвіїв загинув, рятуючи побратимів з бліндажа, який загорівся внаслідок обстрілу бойовиків.

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