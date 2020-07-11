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У Києві лісопаркові зони почала патрулювати кавалерія

Цьогоріч її робота розпочалася пізніше через карантин. 

У Києві кавалерія почала патрулювати лісопаркові зони. Старт роботи кінної поліції цьогоріч відбувся пізніше через впроваджений у зв'язку з коронавірусом карантин.

"З моменту послаблення карантинних заходів все більше людей почали відвідувати місця відпочинку, тож було прийнято рішення посилити там патрулювання за допомогою кінного підрозділу", - йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва.

Співробітники столичної кавалерії обстежують територію парків та забезпечують на ній публічний порядок та безпеку. Крім того, громадяни можуть до них звертатися у разі виявлення правопорушень.

Фото: t.me/kyivpatrol

Нагадаємо, що кінний патруль з'вився в столиці ще у 2000 році. Станом на лютий 2020 у ньому працювали 56 співробітників - 53 патрульних та троє цивільних громадян (фельдшер, коваль і конюх).

Зазвичай сезон кінного патрулювання розпочинається у квітні та завершується у листопаді. Крім парків, кавалерія також патруляю місця проведення масових заходів. До прикладу, поліцейська кавалерія була задіяна під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року.

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