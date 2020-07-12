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Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб

Напередодні там був запланований концерт MONATIK.

Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Фото: Нацполіція Київської області

У Київській області поліція оштрафувала і закрила елітний нічний клуб через масове порушення карантину. Про це інформує сайт обласної поліції.

Заклад, який знаходиться у селищі Козин, за 30 км від Києва, працював після 22 години попри обмеження. Персонал та понад 500 відвідувачів не мали масок. 

На фото, які опублікували правоохоронці, видно, що йдеться про елітний заміський комплекс з басейном Queen Country Club. Напередодні, 11 липня, там був запланований концерт MONATIK.

Поліцейські склали на адміністратора клубу два протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адмінправопорушення (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених чинним законодавством).

Санкція передбачає штраф на громадян від 17 тисяч до 34 тисяч гривень і на посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. 

Відзначається, що порушення роботи нічного клубу поліцейські виявили під час профілактичного рейду відповідно до постанови Кабміну.

Нагадаємо, 10 липня у Києві через порушення карантину закрили чотири нічні клуби.

Станом на 12 липня столиця перебуває на другому місці в Україні за кількістю активних хворих після Львівської області. За останню добу в Києві виявили 67 хворих, напередодні - 119.

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