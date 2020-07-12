МОЗ дало рекомендації, як відвідувати кінотеатри під час карантину

Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації щодо роботи кінотеатрів під час карантину.

Відзначається, щоб стримати поширення COVID-19 рекомендацій мають дотримуватися усі без винятку.

Відвідувачам кінотеатрів радять:

сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;

одягти маску;

групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;

дотримуватися етикету кашлю.

Працівники повинні:

вимірювати температуру перед початком роботи;

дотримуватися маскового режиму;

регулярно мити руки і проводити обробку дезінфектором.

Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух у залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив кінотеатрам відновити роботу 2 липня. При цьому продавати квитки можна тільки на половину місць.

Уряд був готовий відкрити кінотеатри ще 10 червня, але через брак нових фільмів дату довелось перенести.