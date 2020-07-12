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МОЗ дало рекомендації, як відвідувати кінотеатри під час карантину

Кабмін дозволив відновити їхню роботу ще 2 липня.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації щодо роботи кінотеатрів під час карантину

Відзначається, щоб стримати поширення COVID-19 рекомендацій мають дотримуватися усі без винятку.

Відвідувачам кінотеатрів радять:

  • сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;
  • одягти маску;
  • групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;
  • дотримуватися етикету кашлю.

Працівники повинні:

  • вимірювати температуру перед початком роботи;
  • дотримуватися маскового режиму;
  • регулярно мити руки і проводити обробку дезінфектором.

Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух у залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив кінотеатрам відновити роботу 2 липня. При цьому продавати квитки можна тільки на половину місць.

Уряд був готовий відкрити кінотеатри ще 10 червня, але через брак нових фільмів дату довелось перенести. 

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