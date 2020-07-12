МОЗ дало рекомендації, як відвідувати кінотеатри під час карантину

Міністерство охорони здоров’я опублікувало рекомендації щодо роботи кінотеатрів під час карантину.
Відзначається, щоб стримати поширення COVID-19 рекомендацій мають дотримуватися усі без винятку.
Відвідувачам кінотеатрів радять:
- сідати так, щоб поруч, попереду і ззаду були вільні місця;
- одягти маску;
- групам до чотирьох осіб вибирати перші ряди;
- дотримуватися етикету кашлю.
Працівники повинні:
- вимірювати температуру перед початком роботи;
- дотримуватися маскового режиму;
- регулярно мити руки і проводити обробку дезінфектором.
Крім того, кінотеатри повинні передбачити достатні для збирання та дезінфекції інтервали між сеансами, безконтактний контроль вхідних квитків, організувати односторонній рух у залах і тимчасово не виводити на роботу співробітників з групи ризику.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив кінотеатрам відновити роботу 2 липня. При цьому продавати квитки можна тільки на половину місць.
Уряд був готовий відкрити кінотеатри ще 10 червня, але через брак нових фільмів дату довелось перенести.