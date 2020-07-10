В Одесі на заводі з виготовлення крабових паличок спалах COVID-19

Співробітники Чорноморського відділення поліції Одеської області розслідують обставини й причини інфікування коронавірусом 36 працівників компанії "Аквафрост", що спеціалізується на виготовленні крабових паличок і рибних пресервів. Про це заявив на брифінгу керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, правоохоронці перевірили інформацію про те, що співробітники компанії "Аквафрост", інфіковані коронавірусом, продовжують виходити на роботу. Ні адміністрація, ні власники заводу не вжили належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний. Захворювання почало поширюватися. На сьогодні коронавірус виявлено у 36 працівників "Аквафросту".

Є достатньо підстав вважати, що причиною поширення COVID-19 серед працівників заводу є занесення коронавірусної інфекції ззовні через недотримання елементарних карантинних вимог.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам) Кримінального кодексу України.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 10 липня 2020 року в Одеській області лабораторно підтверджено 2109 випадків COVID-19. З них 473 особи - жителі Одеси, повідомляють на офіційному сайті міста.

За останню добу в регіоні зареєстровано 55 нових випадків захворювання, з них 17 - в одеситів, 38 - у жителів районів області. На стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 68 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, усі жителі Одеси.