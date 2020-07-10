В Україні зафіксовано новий рекорд кількості тих, хто одужав від COVID-19

9 липня в Україні від COVID-19 одужали 1016 пацієнтів. Це найбільша з початку пандемії кількість тих, кому вдалося побороти коронавірусну недугу.

Про це на брифінгу 10 липня повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 819 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків, 1016 пацієнтів одужали", - сказав міністр.

Із загальної кількості захворілих за добу - 67 дітей, 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб.

Глава МОЗ зазначив, що понад тисяча тих, кому вдалося побороти коронавірус, - це "дуже хороша новина".

За словами Степанова, найбільша кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу зареєстрована у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях і в Києві.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 52 043 людини. 24 800 із них одужали, 1345 померли.

За даними Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 2060 (1485 одужали);

Волинська обл. - 2932 (1406 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1137 (1015 одужали);

Донецька обл. - 751 (235 одужали);

Житомирська обл. - 1512 (1106 одужали);

Закарпатська обл. - 3734 (1179 одужали);

Запорізька обл. - 610 (493 одужали);

Івано-Франківська обл. - 2915 (1228 одужали);

м. Київ - 5990 (2033 одужали);

Київська обл. - 2940 (1720 одужали);

Кіровоградська обл. - 670 (582 одужали);

Луганська обл. - 90 (73 одужали);

Львівська обл. - 6763 (1003 одужали);

Миколаївська обл. - 467 (356 одужали);

Одеська обл. - 2108 (903 одужали);

Полтавська обл. - 330 (290 одужали);

Рівненська обл. - 4454 (2501 одужали);

Сумська обл. - 332 (275 одужали);

Тернопільська обл. - 2174 (1353 одужали);

Харківська обл. - 2577 (1321 одужали);

Херсонська обл. - 203 (184 одужали);

Хмельницька обл. - 881 (638 одужали);

Черкаська обл. - 725 (578 одужали);

Чернівецька обл. - 5096 (2582 одужали);

Чернігівська обл. - 592 (261 одужали).

Зауважимо, що попереднє рекордне значення було зафіксовано 8 липня - 926 осіб. 7 липня йшлося про 564 випадки коронавірусу, 6 липня - 543 нових хворих, 5 липня - 823 інфікованих за добу.

26 червня в Україні був зафіксований абсолютний антирекорд - 1 109 нових випадків COVID-19 за добу.