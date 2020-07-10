У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
У "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
Зеленський​ вважає, що через курс гривні підприємства "недоотримали мільйони і закрилися"
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
"Сінево": середній рівень колективного імунітету до коронавірусу в протестованих українців склав 5,2% (оновлено мапою)
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна
Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
Спецслужби Росії проводять інформаційну операцію проти України, - зовнішня розвідка
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Зеленський переїхав у Кончу-Заспу
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
У Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
АктуальноУ Кирилівці і на Арабатській стрілці встановили нові вебкамери на висоті пташиного польоту
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
Наєв розповів про сценарії можливого вторгнення Росії в Україну
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні зафіксовано новий рекорд кількості тих, хто одужав від COVID-19

Попереднє рекордне значення зафіксовано 8 липня.

В Україні зафіксовано новий рекорд кількості тих, хто одужав від COVID-19
Фото: EPA/UPG

9 липня в Україні від COVID-19 одужали 1016 пацієнтів. Це найбільша з початку пандемії кількість тих, кому вдалося побороти коронавірусну недугу.

Про це на брифінгу 10 липня повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 819 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків, 1016 пацієнтів одужали", - сказав міністр.

Із загальної кількості захворілих за добу - 67 дітей, 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб.

Глава МОЗ зазначив, що понад тисяча тих, кому вдалося побороти коронавірус, - це "дуже хороша новина".

За словами Степанова, найбільша кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу зареєстрована у Закарпатській, Львівській, Рівненській областях і в Києві.

Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 52 043 людини. 24 800 із них одужали, 1345 померли.

За даними Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 2060 (1485 одужали);
  • Волинська обл. - 2932 (1406 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 1137 (1015 одужали);
  • Донецька обл. - 751 (235 одужали);
  • Житомирська обл. - 1512 (1106 одужали);
  • Закарпатська обл. - 3734 (1179 одужали);
  • Запорізька обл. - 610 (493 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 2915 (1228 одужали);
  • м. Київ - 5990 (2033 одужали);
  • Київська обл. - 2940 (1720 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 670 (582 одужали);
  • Луганська обл. - 90 (73 одужали);
  • Львівська обл. - 6763 (1003 одужали);
  • Миколаївська обл. - 467 (356 одужали);
  • Одеська обл. - 2108 (903 одужали);
  • Полтавська обл. - 330 (290 одужали);
  • Рівненська обл. - 4454 (2501 одужали);
  • Сумська обл. - 332 (275 одужали);
  • Тернопільська обл. - 2174 (1353 одужали);
  • Харківська обл. - 2577 (1321 одужали);
  • Херсонська обл. - 203 (184 одужали);
  • Хмельницька обл. - 881 (638 одужали);
  • Черкаська обл. - 725 (578 одужали);
  • Чернівецька обл. - 5096 (2582 одужали);
  • Чернігівська обл. - 592 (261 одужали).

Зауважимо, що попереднє рекордне значення було зафіксовано 8 липня - 926 осіб. 7 липня йшлося про 564 випадки коронавірусу, 6 липня - 543 нових хворих, 5 липня - 823 інфікованих за добу.

26 червня в Україні був зафіксований абсолютний антирекорд - 1 109 нових випадків COVID-19 за добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також