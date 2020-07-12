До ліквідації наслідків пожежі в Луганській області залучили прикордонників зі складу ООС

Відкритого вогню вже немає, тліють окремі осередки.

100 прикордонники зі складу Об'єднаних сил приєдналися до ліквідації наслідків масштабної лісової пожежі в Луганській області. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Чотири групи прикордонників по 20 осіб гасили осередки тління у селі Смолянинове.

До ліквідації наслідків пожежі також залучили військовослужбовців Національної гвардії та підрозділи Національної поліції. Загалом 690 осіб та 176 одиниць техніки.

Станом на ранок 12 липня продовжувала тліти лісова підстилка та деревина у Борівському та Охтирському лісництвах.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Луганській області почалися 6 липня. Вогонь знищив 24 і пошкодив 35 житлових будинків. 43 особи постраждали, 14 госпіталізували, п'ятеро людей загинули.

Пожежу вдалось локалізувати 9 липня. Вогонь охопив близько 5 тис. га.

Правоохоронці розглядають три основні версії лісових пожеж: вплив аномально високої температури та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.