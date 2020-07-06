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У Польщі зіштовхнулися два рейсові автобуси і бус, травмовано двох українок

Загрози їхньому життю немає.

У Польщі зіштовхнулися два рейсові автобуси і бус, травмовано двох українок
Фото: скрін з відео miastokolobrzeg.pl

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох пасажирських автобусів і мікроавтобуса, поранення отримали 14 пасажирів, серед яких - дві громадянки України.

Про це повідомив директор консульського департаменту МЗС України Сергій Погорельцев, передає РБК-Україна.

"Сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією консульства України в Гданську, внаслідок ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомив Погорельцев.

За його словами, інцидент стався 5 липня близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина в Західно-Поморському воєводстві.

За словами Погорельцева, одній українці вже надано першу медичну допомогу - її виписано з лікарні. Друга наша співвітчизниця перебуває в лікарні місті Колобжег, загрози її життю немає.

До надання допомоги українкам залучено почесного консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі КУ в Гданську та ДКС.

Нагадаємо, що у четвер, 2 липня, поблизу Гданська зіштовхнулися пасажирський автобус і вантажівка. У ДТП постраждали 23 українці.

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