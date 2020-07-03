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В масштабном ДТП в Польше пострадали 23 украинца (обновлено)

Граждане Украины ехали в автобусе, который врезался на трассе в грузовик.

Фото: twitter.com/JWieczorekPL

В Польше возле города Богуславице Силезского воеводства в четверг, 2 июля, столкнулся пассажирский автобус и грузовик, в результате чего пострадали 40 человек. 

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев агентству "Интерфакс-Украина".

Авария произошла в 13:49 по местному времени на автодороге №1.

Фото: twitter.com/JWieczorekPL

Фото: facebook.com/osp.kruszyna

"2 июля в 13:49 (по местному времени) на автодороге №1 вблизи г.Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, из них 6 были госпитализированы. Сейчас 1 человек в тяжелом состоянии", - рассказал Погорельцев.

Обновление. Как уточнило "Польское радио", в результате ДТП были госпитализированы 23 человека. Состояние четверых из них - серьезное, но стабильное.

Отмечается, что пострадавшие пассажиры, а также водители грузовиков, смогли сами выбраться из авто. Водителя автобуса доставали спасатели.

По предварительной информации полиции, у одном из грузовиков повредилось колесо и он съехал на правую полосу и влетел в автобус впереди. В свою очередь, автобус врезался в следующий грузовик, перевозивший опасные материалы.

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