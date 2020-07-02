ГБР прокомментировало изъятие военной техники Воздушных сил ВСУ

Государственное бюро расследований вернет в воинские части изъятые приборы СВЧ (клистроны).

Об этом говорится в заявлении ГБР.

"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил ВСУ. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны)", - говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что в тот же день следователи вернули три прибора, еще четыре прибора будет возвращены сегодня, 2 июля.

"Руководством ГБР было инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников Бюро", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что ГБР в ходе обысков изъяло из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), которые являюются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.