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На внешнее оценивание по физике пришли 22 тыс. абитуриентов, двоих не пустили из-за болезни

Основная сессия ВНО продлится еще две недели.

На внешнее оценивание по физике пришли 22 тыс. абитуриентов, двоих не пустили из-за болезни
Фото: testportal.gov.ua

На внешнее независимое оценивание по физике, которое проходило в четверг, пришли 22,28 тыс. абитуриентов. Двоих не пустили из-за признаков острого респираторного заболевания, еще восьмерых - по другим, не указанным причинам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Для сравнения, на тестирование по математике 25 июня пришли 152,18 тыс. человек, на тестирование по украинскому языку и литературе 30 июня - 275,08 тыс. человек.

6-7 июля пройдет тестирование по иностранным языкам, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии, 17 июля - по химии.

Напомним, что внешнее независимое оценивание в Украине впервые проходит в условиях карантина. Участников и инструкторов обязаны обеспечивать масками и пускать в пункты тестирования только после измерения температуры и оценки признаков респираторных заболеваний.

Пункты тестирования должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, антисептиками для рук и поверхностей, а также средствами защиты для медиков.

Чтобы снизить количество учащихся, в этом году его сделали необязательными для выпускников, которые не планируют получать высшее образование.

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