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Возле Невельского ранен украинский военный

Пострадавшего солдата эвакуировали в госпиталь.

Возле Невельского ранен украинский военный
Фото: facebook.com/ato.news

Во время обстрела возле села Невельское (Ясиноватский район, 10 километров от Донецка) в четверг был ранен украинский военный.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Возле населенного пункта Невельске из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Это третий обстрел на Донбассе с начала дня.

В вечерней сводке в четверг пресс-центр ООС сообщил, что сегодня дважды стреляли возле Луганского.

1 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь не было.

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