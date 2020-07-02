Возле Невельского ранен украинский военный

Во время обстрела возле села Невельское (Ясиноватский район, 10 километров от Донецка) в четверг был ранен украинский военный.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Возле населенного пункта Невельске из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Это третий обстрел на Донбассе с начала дня.

В вечерней сводке в четверг пресс-центр ООС сообщил, что сегодня дважды стреляли возле Луганского.

1 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь не было.