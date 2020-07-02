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В Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за коронавируса у сотрудников

Больных отправили на самоизоляцию.

В Киеве закрыли три сервисных центра МВД из-за коронавируса у сотрудников
Сервисный центр МВД (архивное фото)
Фото: hsc.gov.ua

Три сервисных центра Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников.

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД в фейсбуке.

Речь идет о сервисных центрах №8045 и №8049 на ул. Павла Усенко и №8046 на Столичном шоссе, 104.

Отмечается, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре.

"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г.. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях ", - добавили в ведомстве.

В МВД просят украинцев не забывать надевать защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать  дистанцию.

Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Напомним, с 12 мая сервисные центры МВД возобновили работу по предварительной записи после карантина.

16 июня в Киеве закрыли сервисный центр МВД на Большой Кольцевой из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников.

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